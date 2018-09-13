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قائمة الحراك الشبابي برئاسة عائشة نجار تخوض الانتخابات لعضوية بلدية عرابة



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تعلن مجموعة من النساء الناشطات إجتماعيا من أجل التغيير للافضل خوض الانتخابات لعضوية المجلس البلدي 2018 وتترأس القائمة الناشطة إجتماعيا عائشة نجار .




وجاء في البيان :" تؤمن المجموعة بأهمية وجود تمثيل نسائي بأعلى سلطة محلية تتخذ فيها القرارات من أجل تحقيق العدل الاجتماعي والتكامل المجتمعي لنرقى لمجتمع أفضل.

من خلال اللقاءات والاستماع المباشر لمجموعات نسائية، وكذلك وفق المسوحات التي اجريت لاستطلاع إحتياجاتهن  ؛ومن خلال عملنا  ونشاطاتنا بشكل مباشر  مع النساء ظهرت عدة قضايا نشير هنا الى بعضها  :

-  العنف المتزايد عامة وضد النساء خاصة  وإقصائهن من أماكن إتخاذ القرارات.

-  مستوى الخدمات الاساسية في المرافق العامة  متدني وهناك  صعوبة في منالية العديد من الخدمات الهامة للمراة والطفل ويزيد الامر سوءا عدم وجود المواصلات الداخلية.

- غياب أطر تلبي حاجة النساء وأطر لا منهجية للاولاد  خاصة جيل الاعدادي والثانوي وتزايد انتشار السموم .

- عدم وجود اماكن عامة ملائمة للترفية عن الام والطفل.

- سوء البنى التحتية وعدم ملائمتها للمواطنين عامة وللنساء خاصة.

- عدم الاهتمام الكافي بشريحة الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصةو




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