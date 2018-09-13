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زوج نادين نسيب نجيم يقتحم جلسة تصويرها بعفوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعدما اتمت الأسبوع الأول حدادا على والدها الذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض، وبعدما طالبها الجمهور باستئناف حياتها بشكل طبيعي، ظهرت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ في مقاطع فيديو نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى ما يبدو أن هذه المقاطع التقطت خلال جلسات التصوير الخاصة بنجيم، ليظهر زوجها السيد هادي الأسمر في إحدى المقاطع وهو يساعدها لقول شيء أمام الكاميرا.


فقال لها بعفوية: "قولي بحب زوجي وخلصنا".




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