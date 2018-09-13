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تأجيل موعد دخول الشيخ صياح الطوري للسجن حتى 16-10



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم اليوم الخميس وبقرار من محكمه الصلح في بئر السبع تأجيل دخول الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب لقضاء فترة محكوميته السجن .



واشار المحامي شحدة بن بري محامي الدفاع عن الشيخ صياح الطوري , عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك :" بعد طلب تقدمنا به للمحكمة ، تم تأجيل  موعد دخول الشيخ صياح الطوري، الى السجن لغاية 16/10".




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