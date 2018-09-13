صور - اطلاق نار في قلنسوة واضرار لسيارتين دون اصابات

أقدم مجهولون ظهر اليوم الخميس على اطلاق نار على الاشرع الرئيسي في مركز قلنسوة .

وقد اسفر الحادث عن اضرار لسيارتين , فيما لم يبلغ عن اصابات .من جهته قال وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قبل قليل، تلقى مركز الشرطة100 بلاغ عن سماع دوي إطلاق نار في قلنسوة.افراد من الشرطة سارعوا الى المكان، ولاحظوا ان لحقت اضرار بسيارتين، حيث لم تقع إصابات.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.