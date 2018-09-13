جواز, سفر, الإمارات, الأقوى, عربيا, والـ9, عالميا,

احتل جواز سفر الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ9 عالميا، بدخول 157 دولة دون تأشيرة مسبقة، وذلك بحسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "صباح الخير كافة المتابعين، اليوم احتل جواز الإمارات الترتيب الـ9 في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر، بدخول 157 دولة من دون تأشيرة مسبقة".ويدل ذلك على أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو رؤيتها 2021، التي تهدف لوضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول هذا التاريخ، وذلك في إطار مبادرة "تعزيز قوة الجواز الإماراتي"، التي أطلقتها العام الماضي.