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680 مخالفة وسحب رخصة سائق وانزال 260 سيارة عن الشارع خلال حملة لشرطة السير في الجنوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 شاركت عشرات دوريات شرطة امس الاربعاء في حملة واسعة لشرطة السير على امتداد شوارع الجنوب.



وقد  اسفرت الحملة عن تحرير 680 مخالفة سير وانزال 260 سيارة عن الشارع وسحب رخصة سائق .


وتم ايضا ضبط سائق وبسيارته 5 ركاب اتضح انهم عمال فلسطينيين بدون تصاريح عمل واقامة 




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