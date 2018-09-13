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الطين المغربي العلاج المثالي لمشاكل البشرة المختلفة



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يعتبر ​الطين المغربي​ من المواد الطبيعية المستخدمة لعلاج مشاكل ​البشرة​ المختلفة والتي تتمثل في: البقع الداكنة، و​حبوب الشباب​، وآثار الندبات. فهو يحتوي على نسبةٍ عالية من المواد المغذية كالفيتامينات، والأملاح المعدنية، بالإضافة إلى المواد المطهرة والمضادة للالتهابات.



فوائد قناع الطين المغربي للوجه


جعل البشرة أكثر توهجاً وتألقاً: وضع هذا الطين على ​الوجه​ يفتح المسامات المغلقة و يسمح لها بالتنفس، هذا بالإضافة إلى أنّه يُخلّصه من الجلد الميت من خلال تقشيره.


علاج مشكلة الحبوب والبثور: تظهر العديد من الحبوب على الوجه، أهمها حب الشباب، وهذا الطين يحتوي على الأملاح المعدنية والمواد المطهرة التي تغذي البشرة، وتخلّصها من الجراثيم والشوائب، ومن الممكن الاستفادة منه عن طريق مزجه مع كمية من مسحوق الكافور ومسحوق القرنفل وماء الورد، لحين الحصول على عجينة لينة ومتماسكة، وتطبيقها على الوجه مرة واحدة في الأسبوع.


حل مشكلة لمعان البشرة: تعاني ​البشرة الدهنية​ من زيادة الإفراز الدهني، الذي يسبب مشكلة لمعان البشرة، وهذا الطين يقلل هذه المشكلة، ويتخلّص من مشكلة تهيج واحمرار الوجه، إذ إنه يمتص كافة ​الدهون​ والزيوت ويهدئ الجلد.
 توحيد لون البشرة وتبييضها: فهو يقضي على التصبغات الداكنة، مثل: الكلف، والنمش، ويكون ذلك من خلال مزجه مع القليل من مسحوق الكركم، وعصير البندورة، وخشب الصندل المطحون، وتطبيق المزيج الناتج على الوجه مدّة لا تزيد على عشر دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.


تسريع شفاء الجروح والندوب: تتعرض البشرة للعديد من الامور التي تسبب الجروح، والتي تترك اثرا على الجلد، أو قد تتعرض لبعض الأضرار بسبب أشعة الشمس الضارة، ويفضل في هذه الحالة استخدامه مع الزيوت النباتية الطبيعية، مثل: ​زيت الزيتون​، وزيت جوز الهند، أو من خلال مزج ملعقة من الطين مع ملعقة من عصير الجزر، وملعقتين من زيت الزيتون، وتطبيق الناتج على البشرة.
 تنظيف مسام البشرة: تتراكم العديد من المواد في المسامات ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء أو البيضاء، والتي تتراكم عادة على الأنف والذقن والجبين، وهذا الطين يقضي على هذه المشكلة وذلك بإضافة القليل من الطين والغليسيرين والصابون ومسحوق اللوز، وتدليك البشرة به بحركات دائرية رقيقة.


جعل البشرة ناعمة: يحتوي على العديد من المواد التي تنعم البشرة وتجعلها أكثر ليونة، وذلك عن طريق خلط ملعقة واحدة منه مع بيضة، وملعقة من اللبن الرائب، وتطبيق المزيج على الوجه مدّة ثلث ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.




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