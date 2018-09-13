تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |  2018-12-26 11:43:02 اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس |  2018-12-26 11:38:16 فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون |  2018-12-26 11:45:49 العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية |  2018-12-26 11:56:04 7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018 |  2018-12-26 11:23:55 الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة |  2018-12-26 11:22:17 بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها |  2018-12-26 11:12:56 صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم |  2018-12-26 10:48:43 هل يتسبب مؤنس دبور في رحيل صلاح عن ليفربول ؟ |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل يمكننا تناول 3 بيضات في اليوم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يوجد تحديد حاسم للحد الأقصى من البيض في اليوم للإنسان، بل مجموعة من الاعتبارات يختلف تأثيرها عند وجود مخاطر تتعلّق بصحة القلب.



فلفترة من الوقت كان أكل البيض يومياً أو بكمية كبيرة في اليوم يعتبر خطراً على القلب، لكن بينت الدراسات الحديثة أن الأمر يقتصر فقط على من لديهم ارتفاع في الكولسترول، أما الأصحاء فالبيض مصدر غذائي ممتاز بالنسبة لهم.


يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً ولأن الكولسترول الزائد يتم تخزينه في الكبد، يؤدي تناول نظام غذائي يعتمد على المنتجات الحيوانية إلى ارتفاع نسبته مع الوقت، ويقوم الكبد بإفرازه لاحقاً ما يشكل خطراً على صحة الشرايين والقلب.


والبيض مصدر غني بالكولسترول، لذلك يُنصح بأن يكون متوسط عدد البيض الذي تأكله في الأسبوع لا يزيد عن معدل بيضة واحدة في اليوم، أي 7 بيضات أسبوعياً. أي أنه يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً.


وبشكل عام، تحتوي البيضة الواحدة على 180 ملغ من الكولسترول تقريباً، والحد الأقصى اليومي الصحي من الكولسترول هو 300 ملغ للأصحاء، و200 ملغ لمن لديهم ارتفاع في مستوى الكولسترول.


ويوجد الكولسترول في صفار البيض، لذلك يمكن أكل أي عدد من بياض البيض لمن لديهم ارتفاع في الكولسترول، وحساب كمية الكولسترول التي تتناولها عن طريق صفار البيضة ضمن مدخلات الجسم اليومية.


ويوفر البيض كل من فيتامينات "أ" و"ب" و"ب9" و"ب12" و"د" إلى جانب البروتين واليود ومغذيات دقيقة هامة مفيدة لصحة العيون




كلمات متعلقة

هل, يمكننا, تناول, 3, بيضات, في, اليوم؟,

تابعونــا

"للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم "للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم 2018-12-26 | 12:50:28

لا يختلف اثنان بشأن خطورة الأطعمة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والأضرار...

3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 2018-12-26 | 11:45:56

يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من...

على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه 2018-12-26 | 10:40:16

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان،...

أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" 2018-12-26 | 09:28:40

يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا أن...

كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها 2018-12-25 | 22:09:30

لا أحد منا لم يُصَبْ ذات يوم بجرح -سواء كان سطحياً أم عميقاً- في جزء ما من أجزاء...

أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان 2018-12-25 | 13:19:15

لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين 2018-12-25 | 07:40:15

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

13 فائدة مذهلة لسمك التونة 13 فائدة مذهلة لسمك التونة 2018-12-24 | 20:22:15

بفضل مزاياه العديدة، يعتبر سمك التونة الخيار الأمثل للرياضيين والباحثين عن...

ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! 2018-12-24 | 14:00:29

توصلت دراسة حديثة إلى أن ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، يمكن أن تساعد على...

مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس 2018-12-24 | 13:00:25

ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليمصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم نحف حريق منطقة وعرية اشتعال النار مروخية طائرة عرابة الحسينية اصابة سائق حادث طرق حيفا شاحنة قرب حيفا شرطة اسعاف وسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسمحمد اسعد صالح سليمان المرحوم تشييع جثمانه مثواه الاخير حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققافتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة احتراق سيارتين ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اشتعال بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة مستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة حريق هائل مصنع مخزن كريات انا قرب حيفا أزمة سير خانقة اشتعال النيران
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com