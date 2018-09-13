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عفيفي: سلام مأزوم والزعرنات لن تمر مر الكرام!



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اصدرت ادارة الحملة الانتخابية لمرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي بيانا لوسائل الاعلام جاء فيه:" قدمت ادارة الحملة الانتخابية للمرشح وليد عفيفي مساء اليوم شكوى في الشرطة واخرى لمأمور الانتخابات ضد علي سلام وشخصيات من مناصريه على أثر تهديدات لصاحب مقر الحملة الانتخابية لوليد العفيفي في حي الكروم اضافة الى قيام مناصريه بجولات استفزازية امام المقر."



واضاف البيان:" من الواضح ان علي سلام مأزوم لذلك يحاول هو وأنصاره اما بشراء الذمم واما بالتهديدات والعربدات بإيقاف عجلة التغيير القادمة لا محالة، ليعلم القاصي والداني ان هذه التهديدات لن تمر مر الكرام وعلي سلام يتحمل مسؤولية هذا التوتير بشكل شخصي."


واختتم البيان:" ردنا سيكون بتحقيق التغيير المطلوب في إدارة بلدية الناصرة في 30/10 بقيادة وليد عفيفي."




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