مقتل, 5, أشخاص, في, هجوم, مسلح, في, ولاية, كاليفورنيا,

قتل 5 اشخاص في هجوم مسلح في ولاية كاليفورنيا .

وفتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا ما أوقع خمسة قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.وصرح اللفتنانت مارك كينغ من شرطة منطقة كيرن “هناك ستة قتلى هم المشتبه به وخمسة ضحايا”، مضيفا “يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي”.