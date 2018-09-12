سنة, واحدة, تفصل, بوجبا, عن, حلم, إسبانيا,

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الوعد المثير الذي قدمه وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، للاعب مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رايولا قدم وعدًا لبوجبا بضمان انتقال كبير له إلى إسبانيا، بعد أن يقضي 3 سنوات في الشياطين الحمر.

وكان وكيل الأعمال الشهير، سببًا أساسيًا، في انتقال الفرنسي المُتوج بكأس العالم مع الديوك، من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، في صيف 2015.

وأوضحت الصحيفة، أن رايولا، الذي بات من أشهر وكلاء الأعمال في العالم، قد قال لبوجبا سابقًا: "3 سنوات في مانشستر، ثم إلى إسبانيا".

يشار إلى أن اللاعب الفرنسي مر عليه عامين، من مدة تعاقده مع مان يونايتد، وكان مرتبطًا بالانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، ثم ارتبط بالانتقال إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن التقارير، أشارت إلى وجود هدنة مؤقتة، بين بوجبا ومورينيو، بحيث لا يرحل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتأجيل الحديث عن الرحيل إلى الصيف المقبل على الأقل.