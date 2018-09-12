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سخنين: اصابة شاب (28 عاما) اثر طعنه اثر اندلاع شجار عنيف



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اصيب مساء اليوم الاربعاء شابًا يبلغ من العمر (28 عامًا) اصيب بجراح متوسطة في مدينة سخنين وذلك خلال شجار عنيف نشب بين شبان

 

وعلى الفور تم نقل الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا لتلقي العلاج حيث وصفت جراحه بالمتوسطة في منطقة الرأس

سخنين: اصابة شاب (28 عاما) اثر طعنه اثر اندلاع شجار عنيف




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