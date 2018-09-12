تطورات, جديدة, في, قضية, مقتل, هنرييت, القرا:, والدها, طرق, باب, غرفتها, قبل, دقائق, من, مقتلها,

في تطورات جديدة خلال جلسة المحكمة المركزية باللد بقضية مقتل الشابة هنرييت قرا، والمشتبه الاول خلالها هو سامي القرا والد الضحية على خلفية علاقتها بشاب مسلم استمع القضاة الى شهادة الشاب الذي كان على علاقة بالمرحوم، مؤكدا انه وخلال اتصال هاتفي مع هنرييت قبل قتلها سمع طرقات على باب غرفتها، وعندما قام بسؤالها عن الطارق اكدت له انه والدها

وخلال سجلات المحكمة اكد الشاهد انه وبعد 20 دقيقة اتصلت بي والدتي وهي تصرخ وتبكي وقالت لي انها سمعت بأنّ هنرييت قتلت.. لم أفهم ولا استوعب، كأنني في كابوس

يذكر ان سامي القرا البالغ من العمر (60عاما) من مدينة الرملة متهم يقتل ابنته هنرييت البالغة من العمر (17 عاما) وذلك بعد يوم واحد من تخرجها من المدرسة