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اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في مقبرة شقيب السلام



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جاءنا في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  تلقى مركز الشرطة 100 بلاغا عن مصاب إثر إطلاق نار في مقبرة شقيب السلام.


افراد من الشرطة في المكان.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في مقبرة شقيب السلام




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