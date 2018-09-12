اصابة, شاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, مقبرة, شقيب, السلام,

جاءنا في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغا عن مصاب إثر إطلاق نار في مقبرة شقيب السلام.

افراد من الشرطة في المكان.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.