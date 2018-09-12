نانسي, ترد, بقوة, على, تصريحات, وائل, كفوري, حول, الزواج,

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تصريحات الفنان وائل كفوري، حول منظومة الزواج، والذي اعتبره منظومة فاشلة.

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج «أم بي سي تريندينج»: «إن رأي وائل كفوري عن الزواج ربما لأنه لم يعش تجربة زواج ناجحة، لأن رأيه لا ينطبق على 80% من الناس، والزواج الناجح يكون مبني على الاحترام والثقة».وعن بناتها والعودة للمدارس أكدت نانسي أنها تعيش مثل أي أم في التجهيزات للمدارس مع أبنائها.أما عن جنس طفلها الجديد فأكدت أنها لم تخضع للتحليل لتحديده بعد، وقدم لها البرنامج طبقين أحدهما من الحلو والأخر من الصنف الحامض، وذلك في إحدى الأعراف المتبعة فإذا اختارت الأم الحامض فتكون حامل في صبي والعكس، واختارت نانسي الحامض، مؤكدة أنها في ابنتها مالت للحامض أيضًا ولكنها جاءت فتاة.وتابعت نانسي عجرم: «إنها إذا كانت حامل في فتاة فإنها ستقوم بإهدائها بعض مستلزمات شقيقاتها الأكبر من ملابس وخلافه أما لو كان صبي فستقوم بتغير كل مستلزماته للتناسب معه».وكان وائل كفوري، قد أكد خلال لقائه في برنامج “تخاريف”، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أن الزواج منظومة فاشلة، ولكن لابد منه لتكوين عائلة.من ناحية أخرى احتفلت نانسي عجرم، مؤخرًا بعيد زواجها الـ 11 على الطبيب فادي الهاشم.