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ماذا يحمل مؤتمر آبل اليوم من مفاجآت للمستخدمين؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصبح الإعلان عن الجيل القادم من جهاز آيفون وشيكا، بعد وابل من الشائعات التي اجتاحت الإنترنت بشكل يومي تقريبا طوال الفترة الماضية.



وتشير التقارير إلى أن مؤتمر آبل الذي سيعقد اليوم الأربعاء، سيكشف عن 3 نماذج جديدة لجهاز آيفون وهي: آيفون إكس بلس وآيفون إكس إس وآيفون 9.


وقبل انعقاد المؤتمر، انتشرت التقارير حول ما قد تعلن عنه شركة آبل، وهذا كل ما تحتاج إلى معرفته عن حدث 2018، وكيف يمكن متابعته:


- متى سيكون الحدث؟


يعقد مؤتمر آبل في ولاية كاليفورنيا الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (6 مساء بالتوقيت الصيفي البريطاني)، أي الساعة 5 مساء بتوقيت غرينيتش.


- أين سيكون الحدث؟


اعتادت شركة آبل عقد فعاليات الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في أكبر مركز للمؤتمرات في وسط مدينة سان فرانسيسكو، فيما عقدت بعض الأحداث السابقة في مركز "Moscone" وقاعة "Bill Graham Civic".


ولكن منذ عام 2016، عقدت شركة آبل جميع أحداث إطلاق منتجاتها في مركزها الرئيسي الخاص، والذي بنته الشركة كجزء من المقر الرئيسي الجديد في "1 Infinite Loop" في كوبرتينو، وادي السليكون.



ويعد وجود قاعة مؤتمرات خاصة بالشركة بمثابة تحرك ذكي من جانب آبل، حيث أنه يساعد على كتمان عدة تفاصيل حول الحدث وتاريخ الإطلاق، ما يمنع الناس من التخمين بدقة أكبر عما قد يتضمنه مؤتمر آبل.


- كيف يمكن مشاهدة الحدث؟


ستقوم شركة آبل بعرض المؤتمر على الهواء مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، ولمتابعة الحدث ستحتاج إلى جهاز تابع للشركة.


كما يمكن متابعة المؤتمر عبر عدد من المواقع الإلكترونية التي ستنقل الحدث بشكل مباشر أيضا.


- ما الذي يمكن توقعه من الحدث؟


كما ذكرنا في وقت سابق، فإن العديد من الشائعات القوية تشير إلى أن شركة آبل سوف تطلق ثلاثة نماذج من أجهزة آيفون هذه المرة، وهنا ما شاع حول كل منها خلال الفترة الماضية:


- آيفون إكس إس:


وفقا للتسريبات، فإنه أصغر الأجهزة الثلاثة، وسوف يشبه جهاز آيفون إكس الحالي مع شاشة مقاس 5.8 بوصة دون الحافة، ولكن بمواصفات جديدة، وتحديث الجيل الثاني لتقنية "FaceID"، وسيحمل خيارا جديدا في الألوان، حيث سيضم اللون الذهبي.


- آيفون إكس بلس:


من المتوقع أن يكون هذا الجهاز أكبر الأجهزة الثلاثة وسيأتي بشاشة ضخمة بقياس 6.5 بوصة وبطارية أكبر، وستشمل خيارات الألوان الذهبي والأبيض والأسود.


وتشير الشائعات إلى أن هذه الميزات الإضافية ذات التقنية العالية تعني أن هذا الجهاز سيباع بسعر بين 1150 إلى 1200 دولار.



- آيفون 9:


يتوسط ​​حجم للهواتف المتوقعة الثلاثة، وسيحتوي على شاشة LCD منخفضة الجودة، والتي يقال إنها تقلل من تكلفة النموذج.


كما يقال إنه يمتلك الجيل الأول من تقنية "FaceID"، ويأتي بأربعة خيارات ألوان، وهو شبيه بجهاز آيفون 5 سي الأقل سعرا لعام 2013.


- ساعة آبل الذكية "Apple Watch Series 4":


تشير الشائعات إلى أن شركة آبل ستكشف النقاب عن الجيل الرابع من ساعتها الذكية خلال مؤتمرها المنعقد اليوم، ومن المتوقع أن يكون لدى Apple Watch 4 مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك شاشة أكبر، ونظام شحن جديد تماما.


- جهاز "iPad Pro 2018":


من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن جهاز iPad Pro جديد.


وتشير الشائعات إلى أن جهاز iPad Pro 2018 قد يتخلى عن زر الصفحة الرئيسية لصالح كاميرا "TrueDepth"، ما يسمح للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزتهم باستخدام تقنية "Face ID".


وبينما يبدو أن هناك منفذ شحن في الجزء السفلي من الجهاز، تم إلغاء مقبس سماعة الرأس.




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