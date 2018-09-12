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الطيبي يلقي خطابا امام وزراء الخارجية العرب



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في سابقة في جامعة الدول العربية، القى النائب د. أحمد الطيبي خطابا في جامعة الدول العربية أمام وزراء الخارجية العرب حول قانون القومية ومكانة الفلسطينيين بالداخل ووضع القدس.



وفي كلمته امام وزراء الخارجية العرب قال د. أحمد الطيبي: "اشكر لكم افساح المجال امامي لالقي كلمتي باسم لجنة القدس في الداخل، اتواجد بينكم هنا وزميلي د.جمال زحالقه كخطوة ضمن نشاط دولي لشرح مخاطر قانون القومية العنصري والسعي الى مساهمة دولية جادة وضاغطة من أجل الغاء هذا القانون العنصري. لهذا القانون كان تبعات علينا فلسطينيو الداخل، ولكنني اود ان اسلط الضوء ايضا على البند الذي يتحدث عن القدس "الكاملة الموحده عاصمة لاسرائيل" ثم في بند اخر يتحدث عن حق تقرير المصير لليهود فقط، اي الغاء حق تقرير المصير ايضا لأكثر من ٣٥٠ الف فلسطيني في القدس التي تتعرض للتهويد ولمحاولات تقسيم المسجد الأقصى مكانا وزمانا".


وقال الطيبي: "اقف امامكم وقد جئتكم من الجزء الأساس من الوطن.الذي بعضكم ظلمنا لعقود طويله بافكار مسبقة كمن يعاقبنا على صمودنا ولكننا اصل الأصل حافظنا على الهوية الوطنية ونناضل بشموخ وعزة . ونقف هنا بينكم بشموخ، ونقف هناك في ارضنا بشموخ وعزة، نناضل من اجل نيل حقوقنا.. ندافع عن شعبنا ومقدّساته في القدس عن كنائسها ومساجدها ،اقصاها وقيامتها وعن ارضه وعن بيوته التي تهدمها الجرافات الإسرائيلية في الجليل والمثلث والنقب في ام الحيران والعراقيب، وندافع عن الرواية الفلسطينية التي يستهدفها قانون القومية الذي جاء في ظل دعم الادارة الامريكية وصعود اليمين".



وشدد الطيبي: "لا نريد منكم التدخل في شؤوننا الداخلية ولا نطلب شيء غير معقول ولكن يجب ان تشرحوا اكثر للأوروبيين عن قانون القومية فمنهم من يجهل هذا القانون وخطورته. 


ولا نريد منكم تزويدنا بالسلاح. لا نريد صواريخا ولا دبابات ولا طائرات وانما نطلبكم بتعزيز سلاحنا سلاح العلم والابداع، ففي مدينة عرابة في الجليل نسبة الأطباء للسكان هي الأعلى في العالم.. نطلب منكم دعم اقامة جامعة عربية وكذلك دعم اقامة صندوق منح لطلاب ال٤٨. فنحن شعب مبدع ولكننا نحتاج دعمكم هذا".



واضاف الطيبي: "دعونا نغير نحو الأفضل للمواطن والوطن في بلادكم: العدل والمساواة والتسامح وليكن الوطن العربي فوق الطوائف والمذاهب كذلك على العالم العربي الا يكون اسيرا لمذاهبه وطوائفه.

قال تعالى: "ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم". فتعالوا نغير نحن الافضل"

وانهى الطيبي: "القرار باغلاق الاونروا هو صفعة في وجه الانسانية والدول التي تتغنى بها. 

لقد القى التلميذ احمد كلمة تلاميذ مدارس الاونروا، وانهى بالقول: لا تخذلونا.

واقول لكم:

لا تخذلوا اللاجئين

لا تخذلوا غزة العزة 

لا تخذلوا المقدسيين..

اعدكم باننا سنبقى في ارضنا نناضل من ضد النعصرية وضد الاحتلال ونسعى لحياة كريمة لاهلنا وشعبنا.. صامدون في اللد والرملة والجليل والنقب والمثلث فلا تخذلوا التلميذ احمد ولا احمد الذي يقف امامكم الان".


هذا ويشار الى ان وفد لجنة القدس في القائمة المشتركة، النائب د. أحمد الطيبي والنائب د. جمال زحالقة، كانا قد وصلا الى جامعة الدول العربية واجتمعا بالأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، واطلعاه على مخاطر قانون القومية اليهودية وإسقاطاته على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والشعب الفلسطيني عمومًا وبالأخص على القدس.




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