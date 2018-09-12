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كيف تزيد طولك بعد سن الـ18 عاما ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يختلف طول قامة الإنسان بحسب المجموعة البشرية التي ينتمي إليها، ويتوقف نمو العظام في الحالات الطبيعية عند سن 18 عاماً، مما يعني أننا نصل إلى أقصى طول ممكن بهذا العمر.



وعلى الرغم من ذلك، يقول الباحثون، إن بالإمكان زيادة طول الإنسان بعد سن 18، عبر بعض التمارين الرياضية، والتغيير في أنماط الحياة، لذلك يقدم موقع فايند هيلث تيبس، بعض الوسائل والنصائح لزيادة الطول بعد اكتمال النمو:


1- التمارين الرياضية


هناك بعض التمارين التي يمكن ممارستها بشكل يومي، وتساهم في زيادة طول الإنسان، حتى بعد سن 18 عاماً، وفيما يلي بعضها:

رفع الحوض


هذا التمرين يستهدف عضلات العمود الفقري والبطن والفخذ والساق مما يساعدك على زيادة طولك عن طريق تحفيز النمو في هذه العضلات.تمدد الكوبرا


هذا التمرين يؤثر على عضلات العمود الفقري والرقبة والكتف، ويعمل على التخلص من التوتر في هذه العضلات ويقويها، وينصح به بشدة هذا لزيادة الطول لأن الممارسة المنتظمة لهذا التمرين تطيل الجزء العلوي من الجسم.



تمرين الطاولة


هذا التمرين ليس للمبتدئين ويجب أن يتم تحت إشراف خبير لمنع أية إصابة. وهذه الطريقة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لكسب الطول، ولتنفيذ هذا الوضع، عليك أن تجلس على الأرض وتمتد ساقيك أمامك.

تمرين الرافعة


هذه الطريقة تزيد الفجوة بين الفقرات، مما يؤدي إلى إطالة العمود الفقري وتقويته. كما تؤثر على عضلات الرقبة حيث تقع الغدة الدرقية. ويؤدي تمدد عضلات الرقبة إلى تحفيز هرمون النمو وإفرازه في الجسم.

 
2- السباحة

تمنحك السباحة تمرينًا كاملًا للجسم وتتطلب منك التمدد بشكل كبير مما يزيد طولك تدريجيًا، ولكن عليك ممارسة السباحة لفترات أطول للحصول على نتائج فعالة.


3- الركل

يزيد الركل من مرونة عضلات ساقك ولكنه تمرين خطير نوعاً ما، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة ، لذلك يجب أن تتم تحت إشراف مدرب خبير، ويجب أن تبدأ بالركلات القصيرة والبسيطة، وعندما تتقن هذه التقنية بشكل صحيح، يمكنك الانتقال إلى الركلات القوية والعالية.


4- أثقال الكاحل

الوزن الزائد يجعل عضلات العمود الفقري والساق تعمل بجد أكثر ويحفز إطالة العظام والعضلات. ابدأ دائمًا بوزن أقل وبمجرد أن تعتاد عليه، يمكنك زيادة الأوزان. كما يحفز هذا التمرين جسمك على بذل المزيد من الطاقة عن طريق حرق رواسب الدهون لتحصل على قوام رشيق.


5- ركوب الدراجات

يستخدم هذا التمرين جميع العضلات الرئيسية في جسمك وخاصة الأيدي والأرجل، حيث تمدد هذه العضلات وتتقلص وبالتالي تحفز عملية النمو في الجسم، كما أن ركوب الدراجات يعزز التنسيق والتوازن في الجسم.


6- قفز الحبل

هذا التمرين يؤثر على عمل القلب والأوعية الدموية في الجسم، وفي نفس الوقت، يساعد على تمدد العضلات وأربطة الجسم.


7- المشي


هذا هو التمرين الأكثر أمانا مع الكثير من الفوائد، فعلى الرغم من أنه يؤثر ببطء على نمو جسمك، إلا أن المشي المنتظم لفترات طويلة يساعد في إنتاج هرمون النمو في الجسم، كما أنه يقلل من مستوى هرمون التوتر في الجسم مما يؤدي إلى تحسين الأيض، لذلك يعمل جسمك بكفاءة، ويتم استخدام التغذية في عملية نمو الجسم بدلاً من تخزينها في شكل ترسبات دهنية.


8- الأغذية الصحية

لا يمكن الاعتماد فقط على التمارين الرياضية لزيادة الطول، ما لم تكن مدعومة بنظام غذائي صحي مناسب، فالجسم بحاجة إلى البروتينات والكالسيوم والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الأساسية، وهي ضرورية لإحداث التغييرات المطلوبة في جسمك. كما أنها تساعد هرمونات النمو على العمل بشكل صحيح.


9- الراحة والنوم

ستفشل كل الجهود لزيادة طولك إذا لم تأخذ راحة كافية أو تنام بشكل جيد، ويجب أن تحصل على فترات منتظمة من الراحة، لأن هذا سيسمح لجسمك بإصلاح الخلل واستعادة كمية الطاقة التي خسرها، لذا خصص بعض الوقت للراحة كلما شعرت بالتعب.


10- تمارين اليوغا

اليوغا هي شكل من أشكال التمارين القديمة التي تساعد في التخلص من الإجهاد لدينا، وبالتالي تسمح بتطور ونمو أجسامنا بشكل أفضل. إنها واحدة من أفضل الطرق وأكثرها فعالية لحياة سعيدة وصحية.




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