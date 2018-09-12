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أزمة في أتلتيكو مدريد بسبب محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير صحفية إسبانية بوجود حالة من الغضب بين جماهير ومسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بعد إعلان قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم، والتي خلت من نجم الفريق الفرنسي أنطوان غريزمان، وضمت كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومحمد صلاح.



وأضافت أن محبي "الروخي بلانكوس" غاضبين أيضا من حضور المدير الفني للفريق الأرجنتيني، دييغو سيميوني، منتدى النخبة لمدربين أوروبا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بهدف مناقشة وتقديم مقترحات إلى الهيئة الإدارية التي قد تكون مفيدة بشكل عام للعبة، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.


وأوضحت التقارير أن الغضب يعود إلى أنه كان يجب على سيميوني عدم تلبيه دعوة "اليويفا" وحضور الندوة بسبب عدم ضم نجم الفريق أنطوان غريزمان إلى قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وكذلك في العالم.


ويرى المشجعون أن "يويفا" قام بضم نجم ليفربول محمد صلاح مكان غريزمان لقائمة الثلاثة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، وفي نظرهم أنه قرار خاطئ نظرا لعدم حصول الجناح المصري على أي بطولات مع فريقه.


وأشاروا إلى غريزمان فاز بلقب مونديال روسيا مع منتخب فرنسا وفاز بلقب الدوري الأوروبي وتم اختياره أفضل لاعب في البطولة، وكذلك فاز بكأس السوبر الأوروبي.


واستبعدت "الفيفا" أيضا في اختياراتها حارس الفريق، يان أوبلاك، من قائمة الثلاثة حراس المرشحين للفوز بأفضل بجائزة أفضل حارس لعالم 2018 واختارت الحارس الفرنسي هوغو لوريس والبلجيكي تيبو كورتوا والحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، بالرغم من اعتراف رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، في تصريحات من قبل أن أوبلاك هو الحارس رقم 1 في العالم.


وأحبطت هذه الاختيارات محبي أتلتيكو مدريد ورأت أنها ظالمة في حق نجوم الفريق والنادي ككل، ولذلك كانت ترى أن سيميوني لم يكن عليه حضور منتدى اليويفا.




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