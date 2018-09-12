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مصرع لمار إبراهيم محمود الحروب (4 أعوام) جراء سقوط تلفاز عليها في الخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 لقيت الطفلة لمار إبراهيم محمود الحروب (4 سنوات)  مصرعها اليوم الأربعاء جراء سقوط تلفاز عليها داخل منزلها في بلدة دير سامت غرب الخليل .



وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات إنه بحسب المعلومات الاولية فإن الطفلة وصلت الى المستشفى الاهلي وهي مصابة باصابة بليغة جراء سقوط جهاز تلفاز عليها، وقد حاول الاطباء انقاذ حياتها الا انها فارقت الحياة، ولا زالت الشرطة والنيابة العامة تحققان في الحادثة.




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