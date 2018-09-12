مصرع, لمار, إبراهيم, محمود, الحروب, (4, أعوام), جراء, سقوط, تلفاز, عليها, في, الخليل,

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دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...
ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر...
لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين من سكان مدينة رهط في النقب مصرعها صباح اليوم...
بإقامة الصلوات، والتراتيل الدينية، وعلى أصوات ضرب الكشافة وقرع الأجراس، انطلقت...
أعلنت سلطة الكهرباء اليوم عن رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة اثنين فارزة تسعة...
تتأثر البلاد[ ، مساء غد الأربعاء، بمنخفض جوي عميق تصاحبه امطار غزيرة، وتنخفض فيه...
اسفر حادث طرق ذاتي مساء الاثنين على شارع 6 اصابة شابين من جلجولية بجراح تم نقلهم...
في أعقاب القرار بفضّ الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة، صرّح رئيس القائمة...
نجاح باهر حققته مزين علي غيث نصار ام سامي من مدينة عرابة بعد تحقيق حلمها بعد عشرة...
قرر رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خلال اجتماع لهم اليوم...