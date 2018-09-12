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العلم يؤيد: فوائد نفسية لتربية القطط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت نتائج دراسة استرالية إن تربية القطط في البيت تنعكس إيجابياً على الصحة النفسية مقارنة بمن لا يربون أية حيوانات أليفة منزلية. وأظهرت الدراسة أن أصحاب القطط يشعرون أكثر من غيرهم بالسعادة والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المشاكل، كما أنهم أكثر قدرة على التركيز وأقل عصبية.



وتركزت معظم الدراسات السابقة عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة على الكلاب، ومؤخراً بدأ الاهتمام بالتعرف من خلال دراسات علمية أكاديمية على فوائد تربية القطط.


وأجريت الدراسة من خلال استطلاع 2200 طفل أعمارهم بين 11 و15 عاماً، و120 من الأزواج.


ونشرت نتائج الدراسة على الموقع الإلكتروني للجمعية الأمريكية للصحة النفسية، وأظهرت أن تربية القطط تساعد على النجاح ومواجهة المهام المثيرة للتوتر. كما تبين أن رعاية القطط تأخذ من الوقت المبالغ فيه الذي يقضيه كثيرون في النظر إلى الشاشات الإلكترونية، ما يساعد على تقليل إدمان عالم الديجيتال.


وكانت دراسة سابقة قد أجريت بمشاركة أكثر من 4 آلاف من أصحاب القطط قد أظهرت أن من يربونها في البيت يقل احتمال وفاتهم بالأزمات القلبية.




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