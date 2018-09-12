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عفوية درة تسحر جمهورها بأحدث جلسة تصوير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة نشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».



درة ظهرت في الصور التي نشرتها بلوك مميز ومختلف، حيث اختارت لها فستان مزين بالورود، بينما بدت أنيقة من خلال ماكياج ناعم.


ما جعل درة أكثر تميزا طلتها العفوية وضحكتها التي رسمتها على وجهها، بينما رفعت شعرها في كتلة لأعلى، وتلقت الفنانة التونسية عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها، وأشاد بجمالها.


الفنانة التونسية نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «نسر الصعيد»، مع الفنان محمد رمضان والفنانة وفاء عامر وسيد رجب، ودخلت درة في خلاف بسبب وضع الأسماء على التتر فغضبت بعدما تم وضع اسمها بجوار اسم الفنانة وفاء عامر، وطلبت بعد ذلك بحذفه.


الفنانة وفاء عامر قالت إنها لم تتدخل فيما حدث، ولا يوجد بينها وبين درة خلاف، بينما قال مدحت العدل إنه يرى أنه لا معنى لغضب درة، وأنه يرى أن وفاء عامر أهم منها.


درة آخر أفلامها فيلم «يوم مصري»، والذي تقوم من خلاله بدور فتاة محجبة، تعمل ممرضة، والعمل بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.




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