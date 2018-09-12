اصابتان, احداها, خطيرة, بحادث, مروع, بين, شاحنتين, على, شارع, 6,

أسفر حادث طرق مروع بين شاحنتين على شارع رقم ٦ بالقرب من مفترق نحشونيم جنوباصباح اليوم الاربعاء عن اصابة شخصين احدها وصفت جراحه بالخطيرة والثاني بالمتوسطة .

وافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان طواقم اطفاء وانقاذ عملت بمعدات خاصه على تخليص العالقين المصابين في الحادث .وشهد الشارع تشويشات في حركة السير.