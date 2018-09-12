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اصابتان احداها خطيرة بحادث مروع بين شاحنتين على شارع 6



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أسفر حادث طرق مروع بين شاحنتين على شارع رقم ٦ بالقرب من مفترق نحشونيم جنوباصباح اليوم الاربعاء عن اصابة شخصين احدها وصفت جراحه بالخطيرة والثاني بالمتوسطة .



وافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان طواقم اطفاء وانقاذ عملت بمعدات خاصه على تخليص العالقين المصابين  في الحادث .


وشهد الشارع تشويشات في حركة السير.




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