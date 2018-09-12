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الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة فتاة شنقاً في قلقيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، إن الشرطة والنيابة العامة، تحققان في ظروف وفاة فتاة (20 عاما)، وجدت مشنوقة داخل منزل في مدينة قلقيلية.




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