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اخر الاخبار
2018-12-19 08:40:10
وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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2018-12-19 08:33:05
ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح
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2018-12-19 08:26:22
لعبة ببجي PUBG تجتاح العالم ... 200 مليون مستخدم
|
2018-12-19 06:43:00
الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار
|
2018-12-19 06:15:36
مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو
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2018-12-18 23:09:00
الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل
|
2018-12-18 21:33:26
اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو
|
2018-12-18 20:25:55
وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو
|
2018-12-18 19:09:49
اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا
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2018-12-18 19:07:39
اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة
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2018-12-18 17:22:38
يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس
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2018-12-18 17:44:46
الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني
|
2018-12-18 17:42:54
فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان
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2018-12-18 17:39:41
نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي
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2018-12-18 15:00:00
شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان
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الرئيس الروسي يشرح لنظيره الصيني طريقة إعداد الفطائر
2018-09-12 08:34:35
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الرئيس الروسي يشرح لنظيره الصيني طريقة إعداد الفطائر
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2018-12-19
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08:13:41
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اعتقال 12 شابا من يافة والناصرة وعبلين وجنين بشبهة سرقة سيارات
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