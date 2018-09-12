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إخسري 5 كيلوغرامات في أسبوع مع ريجيم البطاطا



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برنامج ​ريجيم البطاطا​ المسلوقة


يتم اتباع ريجيم البطاطا المسلوقة لمدة أسبوع واحد فقط، ويتم استهلاك البطاطا المسلوقة من دون ملح أو أي إضافات، بالشكل التالي:


في الأيام الأربعة الأولى يتم الاعتماد على البطاطا المسلوقة بشكل كامل، وفيما يلي تقسيم الوجبات:


وجبة الإفطار: 250 ملليلتر من ​الحليب​ خالي الدسم.


وجبة الغذاء: ثلاثمئة غرام من البطاطا المسلوقة.


وجبة العشاء: مئتا غرام من سلطة البطاطا المسلوقة مع بيضة مسلوقة، وأي نوع من ​الخضار​.



في اليوم الخامس يمكن تناول أحد أنواع ​الفواكه​ والخضار، ذات السعرات الحرارية المنخفضة طوال اليوم، ما عدا البطاطا الحلوة والذرة، والعنب، والمانغا، والذرة، والتين، والبلح، والرطب، والموز، و​القشطة​.


في اليوم السادس يتم تناول سلطة الخضار الطازجة، ويفضل سلطة الخس والسبانخ مع رشة زيت زيتون، لقدرتها العالية علي حرق الدهون.


في اليوم السابع يتم تناول وجبة عادية بكمية قليلة، بحيث تشمل الوجبة بطاطا والخضار وبيضة مسلوقة وفاكهة، وكوب من الحليب خالي الدسم.


 
 
 
نصائح عند اتباع ريجيم البطاطا المسلوقة​​​​​​​
شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً؛ بهدف تنظيف الجسم وتخليصه من السموم.
شرب ​الشاي الأخضر​ والملينات والمشروبات الحارقة للدهون، مثل اليانسون.


الامتناع عن ​السكر​يات واستخدام بدائل السكر.


الامتناع عن استهلاك الملح؛ لأنه يحث الجسم على تخزين الماء. فوائد رجيم البطاطا المسلوقة يمد الجسم بالطاقة؛ لاحتوائه على النشويات.


يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وينظم حركة الأمعاء؛ لاحتوائه على الألياف الغذائية.


يساهم في ضبط كميات الوجبات، التي يتم تناولها خلال اليوم.


يساعد على خسارة 2 إلى 4 كيلوغرام من الوزن خلال أسبوع.




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