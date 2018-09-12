إدانة, مارسيلو, نجم, ريال, مدريد, بالحبس, 4, أشهر,

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، وافق على عقوبة الحبس لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تهمة التهرب الضريبي في إسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن النجم البرازيلي اعترف بالتهرب من دفع الضرائب، باستخدام شركة تحمل اسم "Birsen Trade S.A." لإخفاء إيرادات حقوق الصور الخاصة به.وبالإضافة إلى العقوبة المذكورة، فإن اللاعب سيدفع لسلطات الضرائب الإسبانية غرامة قدرها 752 ألف يورو.تجدر الإشارة إلى أن النجم البرازيلي يدافع عن ألوان "الميرينغي" منذ العام 2007.