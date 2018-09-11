تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |  2018-12-18 12:32:55 رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد |  2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ام الفحم: رجا اغبارية يمثل امام محكمة الصلح بالخضيرة غدا لتمديد اعتقاله



  |     |   اضافة تعليق



بحسب بيان للناطق بلسان الشرطة مساء اليوم الثلاثاء فقد سيتم تقديم القيادي في حركة ابناء البلد رجا اغبارية للمثول امام محكمة الصلح في الخضيرة صباح غد الاربعاء وذلك لتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه

وجاء في بيان الناطق بلسان الشرطة: " تواصلا للبيان بشأن القاء القبض على أحد سكان ام الفحم، هذا الصباح، 11.9.2018 بشبهه التضامن مع منظمة ارهابية و التحريض على العنف والارهاب بواسطة شبكات التواصل الإجتماعي، توصل طاقم التحقيق الى استنتاج ان القضية تستوجب ان تقوم الشرطة بطلب تمديد توقيفه.

وفقا لذلك سيحال المشتبه صباح غد الى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه وفقًا للتطورات في التحقيق في القضية".

ويأتي تمديد الاعتقال بعد ان قامت الشرطة يوم امس الاثنين باقتحام منزل اغبارية وتفتيش محتواه بالاضافة لاجهزة الحواسيب 

 

 





كلمات متعلقة

ام, الفحم:, رجا, اغبارية, يمثل, امام, محكمة, الصلح, بالخضيرة, غدا, لتمديد, اعتقاله,

تابعونــا

الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني 2018-12-18 | 17:44:46

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...

يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس 2018-12-18 | 17:22:38

توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...

شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان 2018-12-18 | 15:00:00

أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...

المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا 2018-12-18 | 15:00:59

أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...

فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة 2018-12-18 | 14:03:31

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...

متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل 2018-12-18 | 13:38:55

يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل 2018-12-18 | 11:32:06

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...

النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35

تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...

منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) 2018-12-18 | 10:32:50

لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقطت عليه سيارة كراج مدينة عامل عكا حادث عمل اسعاف شرطة اصابة رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسطعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتحريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء مظاهرة عنف جريمة الطيرة سهى منصور قتل اطلاق نار شعارات رفع بلدية شاهدوا توثيق عملية الطعن في محطة حافلات في رعنانا فلسطيني اصابات سكين كنيسة التجلي سرقة اقتحام تدنيس بيت القربان جبل الطور مجهولون تحقيق استنكار رفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com