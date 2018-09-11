ام, الفحم:, رجا, اغبارية, يمثل, امام, محكمة, الصلح, بالخضيرة, غدا, لتمديد, اعتقاله,

بحسب بيان للناطق بلسان الشرطة مساء اليوم الثلاثاء فقد سيتم تقديم القيادي في حركة ابناء البلد رجا اغبارية للمثول امام محكمة الصلح في الخضيرة صباح غد الاربعاء وذلك لتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه

وجاء في بيان الناطق بلسان الشرطة: " تواصلا للبيان بشأن القاء القبض على أحد سكان ام الفحم، هذا الصباح، 11.9.2018 بشبهه التضامن مع منظمة ارهابية و التحريض على العنف والارهاب بواسطة شبكات التواصل الإجتماعي، توصل طاقم التحقيق الى استنتاج ان القضية تستوجب ان تقوم الشرطة بطلب تمديد توقيفه.

وفقا لذلك سيحال المشتبه صباح غد الى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه وفقًا للتطورات في التحقيق في القضية".

ويأتي تمديد الاعتقال بعد ان قامت الشرطة يوم امس الاثنين باقتحام منزل اغبارية وتفتيش محتواه بالاضافة لاجهزة الحواسيب