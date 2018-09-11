اعدادية, المقيبلة, تحيي, رأس, السنة, الهجرية, بفعاليات, مميزة,

حدثا عظيما ومميزا لا بد من اكساب معانيه السامية لطلابنا فهي ذكرى عطرة وعظيمة جعلها الله تعالي عبرة على مر الزمان كافة.

وعليه فقد احتفلت المدرسة الاعدادية مقيبلة بحلول راس السنه الجرية، حيث شارك طلاب ومعلمي المدرسة بإحياء هذه المناسبة.





وقد بدأت الفعاليات بكلمة مديرة المدرسة د. تأييد الجمال مهنئة طلابنا، الاهل والمسلمين بهذه المناسبة ثم قام مفتش الدين الاسلامي الشيخ محمود عمري بشرح عن السنة الهجرية وقال ان الهجرة تعلمنا اهمية تحمل الصعاب من أجل المبدأ، كما تعلمنا معنى التضحية والعطاء وعن اهمية الهجرة في التاريخ الاسلامي

. بالإضافة الى استماع وانشاد انشودة "طلع البدر علينا" من قبل الطلاب والمعلمين ، وقد تضمن مسابقات حل اسئلة متنوعة حملت في طياتها الكثير من الفائدة العبر المستسقاة من قصة الهجرة مع تقديم الجوائز للطلاب المشاركين.

هذا وقد لوحظ الحماس والفعالية لدى التلاميذ من خلال اشتراكهم الفعال واهتمامهم بالموضوع

وقد اختتم هذا اليوم بتعليق لافتات تهنئة بقدوم رأس السنة الهجرية في قرية مقيبلة وقرية صندلة وتوزيع التهاني والحلويات على الاهل.

هذا وقد اثنت مديرة المدرسة على مثل تلك الفعاليات التي تهدف الى اكساب الطالب المعلومات التي تفيده اجتماعيا، دينيا وتعليميا وقد شكرت مركزة التربية الاجتماعية المربية غادة قاسم وجميع المعلمين والقائمين عليها.