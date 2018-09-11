تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طائرة تحطم كل الأرقام وتحقق أعلى ارتفاع بالتاريخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكنت طائرة صغيرة تابعة لشركة "إيرباص"، مؤخرا، من الوصول إلى أعلى ارتفاع في تاريخ طيران المركبات بعدما وصلت إلى علو يتجاوز 22 كيلومترا، فيما تسير الطائرات التجارية في العادة على ارتفاع 10 كيلومترات.



وبحسب ما نقلت "إن بي سي"، فإن الطائرة التي قادها شخصان، في الثاني من سبتمبر الجاري، بلغت ارتفاع 76 ألفا و100 قدم أثناء تحليقها في منطقة "إل كالافاتي" جنوبي الأرجنتين.


ولم يسبق أن تمكنت أي طائرة في العالم من بلوغ هذا المستوى من الارتفاع، إذا ما استثنينا طائرات التجسس، وبعض المناطيد الخاصة.


وتصل تكلفة طائرة "بيرلان تو غلايدر" التي أجري بها الاختبار إلى 3 ملايين دولار واستمرت الرحلة 5 ساعات كاملة، ومن المتوقع أن تساعد البيانات التي تم جمعها على دراسة أفضل لمسألة ارتفاع الطائرات.


وقال جيم كاين، وهو أحد الطيارين، إن التجربة كانت رائعة كما أنها خلفت انطباعا فريدا من نوعه، إذ يكتشف من يطير أنه بات فعلا في موقع بعيد للغاية عن سطح الأرض.


وأضاف أن السماء تصبح أكثر ظلمة كلما ارتقى الإنسان في علوها، "لقد كانت تجربة مذهلة فهذا يحصل مرة واحدة فقط في حياة الإنسان".


وحلقت الطائرة الشراعية إلى هذا الارتفاع في إطار اختبارات تقوم بها شركة "إيرباص" الرائدة فيما كانت طائرة سابقة قد استطاعت أن تصل إلى 19 كيلومترا فقط في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.


وتفضل الطائرات التجارية التحليق على علو 10 كيلومترات، بالنظر إلى ما فيه من هواء خفيف يتيح طيرانها بشكل سلس.


ويساعد الهواء الخفيف، الطائرات التجارية على قطع المسافات بسرعة أكبر، فضلا عن اقتصاد الوقود الخاص بها "الكيروسين".


وتلجأ الطائرات إلى علو 10 كيلومترات، تفاديا للاضطرابات الجوية التي تحدث على علو منخفض، في أغلب الأحيان، وهو ما يعني أن الارتفاع أكثر يزيد نسبة الأمان.


أما في حال حدوث أمرٌ طارئ، فإن الطيار يجد متسعا من الوقت ليبحث عن حل ويناور بمركبته، إذ يجد نفسه على علو مرتفع، وغير قريب من الأرض.


ومن الأمور التي تدفع الطائرات التجارية الكبرى إلى تفادي العلو المنخفض، وجود طائرات صغيرة كثيرة في الأدنى مثل المروحيات.




كلمات متعلقة

طائرة, تحطم, كل, الأرقام, وتحقق, أعلى, ارتفاع, بالتاريخ,

تابعونــا

"غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد 2018-12-21 | 11:05:36

قبل نحو شهرين من إطلاق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها "غالاكسي إس 10"،...

أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد 2018-12-21 | 09:28:08

في ديسمبر 2016، بات المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أثقل رجل على الأرض، عندما وصل وزنه...

رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) 2018-12-20 | 13:50:47

قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في...

مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة 2018-12-20 | 14:00:08

أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية...

دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 2018-12-20 | 12:29:59

دحض خبراء المناخ الادعاءات بوجود توقف مؤقت في تغير المناخ بين عامي 1995...

خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا 2018-12-20 | 10:39:57

أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض،...

فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم 2018-12-20 | 08:41:01

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات...

من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" 2018-12-19 | 15:00:49

عثر غواصون في خليج مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، على سمكة لم تكن تعيش سوى...

كيف يمكن لفيسبوك معرفة مكانك حتى إذا أوقفت تشغيل التتبع؟ كيف يمكن لفيسبوك معرفة مكانك حتى إذا أوقفت تشغيل التتبع؟ 2018-12-19 | 13:30:47

توصل تقرير جديد إلى أن شركة "فيسبوك" جعلت من المستحيل على المستخدمين تجنب تتبع...

أم تستعين بالشرطة لإرسال ابنها إلى المدرسة أم تستعين بالشرطة لإرسال ابنها إلى المدرسة 2018-12-19 | 11:30:24

اضطرت سيدة أمريكية لطلب المساعدة من الشرطة، بعد أن رفض ابنها الكسول الذهاب إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني بث مباشرمشاهدة مباراة يوفنتوسبث مباشر اون لاين بايرنميونخمشاهدة يلا شوتيلا شوت يوفنتوسبث مباشر صنارة موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقاصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعانفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار طعن حافلة القدس شابة فرار المشتبه شاب فلسطيني مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهانفجار سيارة اصابات خطيرة متوسطة وسط تل ابيب الشرطة استنفار الامن محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة عملية جراحية طحال ضخم وزن 3.5 كيروغرام بطن مريض قرواني ميلاد جراح مستشفى بوريا زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفاتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا سطو مسلح على محل مجوهرات مجد الكروم مشتبهون اطلاق نار تنفيذ شرطة طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com