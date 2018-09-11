نادين, نسيب, نجيم, :, انا, رح, ارجع, كرمالكن, وكرمال, بيي,

بعد الحادث الأليم الذي تعيشه الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بسبب فقدانها لوالدها بعد صراع مع المرض.

خرجت اليوم عن صمتها مؤكدةً عودتها من أجل محبيها ومن أجل والدها الذي دائماً أرادها ان تكون سعيدة.ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وعلّقت عليها بالقول:" خللونا نكون إيجابيين الْيَوْمَ ونحط بقلوبنا الحب واللطافة تجاه غيرنا، بابا كان يحب كتير هل الصورة قال بتذكروا بإيام زمان".وأضافت:" انا رح ارجع كرمالكن وكرمال بيي الله يرحمه بعرف انه هو بدّي ياني كون مبسوطة وقوية وناجحة بس رح يضل ساكن جواتي وبعرف انه نظرة عيوني تغيرت لانه مارح شوفه بقى أبداً".وختمت:" ولكن كل شيء من الله جميل الشكر ً والحمد ألك يا الله صار عندي ملاك بالسما"