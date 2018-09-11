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حادث مرعب لإنقلاب حافلة تركية يقتل ويُصيب 50 راكباً!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 44 آخرون، جراء حادث سير مروّع، نجم عن انقلاب حافلة ركاب في مدينة “اكسراي” وسط تركيا.  



ووقعت الحادث ليلاً حينما كانت الحافلة متجهة من مدينة اسطنبول الى “غازي عنتاب”، في مدينة “اكسراي”، حيث فقد السائق السيطرة على حافلته ما أدّى إلى تدحرجها وانزلاقها لـِ25 متراً تقريباً، ما أدى الى مقتل9 أشخاص بينهم طفل وجرح 44 منهم السائق.


وقد وصفت جروح 6 من المصابين بأنّها صعبة. 


واوقفت الشرطة السير على الفور، وبعد قدوم الرافعة لرفع الحافلة من الطريق كانت أجساد الضحايا أسفلها، في مشهدٍ وصفته وسائل الإعلام التركيّة بالمروّع. 


وتعتقد الشرطة أن سائق الحافلة كان نائماً عند وقوع الحادث.فيما لا زال التحقيق جارياً




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