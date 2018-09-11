مرّة, جديدة..., أصالة, بضيافة, أحلام, على, إحدى, الجزر, الإسبانية,

أظهر مقطع فيديو، تواجد الفنانة الإماراتية ​أحلام​، الى جانب الفنانة السورية ​أصالة​، في أحد المطاعم، على ضفاف جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وعبّرت أصالة عن سعادتها بالمفاجأة التي أعدتها لها صديقتها أحلام، باختيارها المطعم المناسب لدعوتها اليه وتناول وجبة الغداء فيه، كما عبرت عن ساعدتها الشديدة بتواجدها في إسبانيا.وكان الفنان حسين الجسمي قد شارك في وقت سابق متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعته بكل من أحلام، وأصالة والفنان السعودي عبادي الجوهر، وعلق عليها قائلاً "لكل منهم مكانة كبيرة في قلبي.. يحفظهم الله ويسعدهم".