تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |  2018-12-18 08:53:27 جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم |  2018-12-18 08:52:32 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2018-12-18 08:49:05 تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" |  2018-12-18 08:46:20 شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد |  2018-12-18 08:43:38 احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا |  2018-12-18 08:42:52 الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة |  2018-12-18 08:31:52 مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت |  2018-12-18 08:25:33 اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة |  2018-12-18 08:17:42 فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس |  2018-12-18 06:05:18 المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم |  2018-12-18 05:59:00 حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل |  2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان: على العالم أن يوقف الأسد قبل حلول كارثة بإدلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استنجد رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بالمجتمع الدولي وطالبه بتحمل مسؤوليته حيال هجوم إدلب، لأن كلفة المواقف السلبية ستكون باهظة، و"لا يمكن ترك الشعب السوري لرحمة الأسد"، حسب تعبيره.


وقال أردوغان في مقالة كتبها، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الاثنين، تحت عنوان "على العالم أن يوقف الأسد"، قال :إن "تركيا فعلت كل ما بوسعها، بل وأكثر من ذلك، في موضوع إدلب"، موضحًا أن "ما يقوم به نظام بشار الأسد في سوريا منذ 7 سنوات واضح للعيان".


وفي إشارة للهجوم الوشيك للجيش السوري على إدلب، أعلن الرئيس التركي: "في الوقت الذي يلوح فيه بالأفق هجوم محتمل ضد إدلب، على المجتمع الدولي أن يعي مسؤوليته حيال ذلك، لأن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة".


وتابع في ذات السياق قائلا " لن نستطيع ترك الشعب السوري لرحمة بشار الأسد"، موضحا أن "هدف النظام من شن الهجوم ليس محاربة الإرهاب، وإنما القضاء على المعارضة دون تمييز"، دون أن يشير إلى هيمنة "جبهة النصرة" الإرهابية على الوضع في إدلب.


ولفت كذلك إلى أن "إدلب هي الملجأ الأخير، وإذ فشلت أوروبا والولايات المتحدة في التحرك فإن العالم أجمع سيدفع الثمن، وليس الأبرياء السوريون فحسب".


الرئيس التركي، ذكر كذلك أن بلاده "فعلت كل ما بوسعها من أجل وقف هذه المجزرة، وحتى نتأكد من نجاحنا، يتعين على بقية العالم أن يتخلى عن مصالحه الشخصية ويوجه جهوده لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا".


وباعتقاد أردوغان فإن الأسد يستكمل استعداداته مع شركائه وحلفائه من أجل شن هجوم على إدلب، مشيرا إلى أن حكومته "ساهمت في إعلان منطقة فض الاشتباك هناك للحيلولة دون وقوع هذه الهجوم، وقمنا بتأسيس 12 نقطة مراقبة بإدلب".


في السياق ذاته ناشد الرئيس التركي، الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران تحمل مسؤولياتها بخصوص الأوضاع بإدلب. ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تركز فقط على التنديد بالهجمات الكيميائية التي تشهدها سوريا، لكن عليها أن ترفض أيضًا عمليات القتل التي تتم بالأسلحة التقليدية المسؤولة عن موت الكثيرين".


واستطرد قائلا "لكن المسؤولية عن وقف هذه المجزرة لا تقع فقط على عاتق الغرب، بل معني بها أيضا شركاؤنا في عملية أستانا، روسيا وإيران، المسؤولتان بنفس القدر عن وقف هذه الكارثة الإنسانية".


أردوغان شدد كذلك على ضرورة "عدم التضحية بالأبرياء من البشر باسم مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "الأسد يسعى لشرعنة هجماته تحت مسمى مكافحة الإرهاب".


وزعم أردوغان أن "المتمردين المعتدلين لعبوا دورًا هامًا في مكافحة تركيا للإرهاب شمالي سوريا، وسيكون دعمهم مهما في إدلب".




كلمات متعلقة

أردوغان:, على, العالم, أن, يوقف, الأسد, قبل, حلول, كارثة, بإدلب,

تابعونــا

شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد 2018-12-18 | 08:46:20

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...

احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا 2018-12-18 | 08:43:38

أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في...

الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة 2018-12-18 | 08:42:52

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سوريا تعتبر التصويت...

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق مصرع شاب سائق قلنسوة حادث طرق اصكدام عامود فقد السيطرة شرطة اسعاف رائد ابراهيم سلامة البروفيسور البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفاالجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية التوقيت الشتوي فجر الاحد 30 الشهر الجاري اعادة عقارب الساعة ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية الحكم السجن المؤبد 21 عاما على اثنين من قتلة أبو خضيرفراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر طرعان اهالي مظاهرة في القدس مشاركة رفضا قرار مخطط توسعة الكسارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com