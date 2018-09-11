تطورات, في, أزمة, صلاح, مع, اتحاد, الكرة, المصري,

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أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالنجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل...
كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عدة أيام،...
يخطط برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل دعم خطه الأمامي،...
رفض رودريجو جويس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل،...
يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)،...
حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...
حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على...
يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة...
ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...
يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...