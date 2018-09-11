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4 اصابات احداها خطيرة بحادث طرق مروع قرب عكا



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أسفر حادث طرق بين سيارتين صباح اليوم الثلاثاء على شارع 4 بجانب مفرق عكّا الشرقي , عن اصابة 4 اشخاص وصفت احدى الاصابات بالخطيرة وبالباقي متفاوته .

 

وتم نقل المصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجهم .




من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير خاصة وان الشارع في مكان الحادث شهد أزمة سير خانقة . 




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