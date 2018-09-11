4, اصابات, احداها, خطيرة, بحادث, طرق, مروع, قرب, عكا,

أسفر حادث طرق بين سيارتين صباح اليوم الثلاثاء على شارع 4 بجانب مفرق عكّا الشرقي , عن اصابة 4 اشخاص وصفت احدى الاصابات بالخطيرة وبالباقي متفاوته .

وتم نقل المصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجهم .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير خاصة وان الشارع في مكان الحادث شهد أزمة سير خانقة .