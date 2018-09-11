45, مليون, جنيه, أجر, محمد, رمضان, في, المسلسل, الواحد,

البعض يتهمه بالغرور ولكن الفنان محمد رمضان يجد أنه يثق بنفسه بصورة كبيرة ويعتمد على الله ويأخذ بكل الأسباب التي تجعله ينجح ويحقق طموحه في وقت قياسي، ولذلك أصبح الأفضل.محمد رمضان قال إنه قدم أغنيتين حققا نسبة مشاهدة عالية جدا على «يوتيوب»، وأشار إلى أنه لن يتردد في تقديم أغاني أخرى تناسبه، موضحا أنه قدم هذه الأغنيات في وقت مباريات كأس العالم، وأنها جرأة منه لم يقدر عليها أحد.الفنان المصري نفى أن يكون مغرورا واستدل على ذلك بتكراره المستمر لجملة «ثقة في الله نجاح»، مشيرا إلى أن الجمهور هو صاحب الفضل عليه، وأنه رقم واحد لسنوات متتالية لعدة أسباب.رمضان قال إنه رقم واحد لأنه الأعلى مشاهدة، وأنه رقم واحد أيضا لأنه يحصل على أعلى أجر في الدراما، حيث يحصل على 45 مليون جنيه، ولذلك يجد أنه يستحق لقب رقم واحد.الفنان المصري أكد في حواره مع مجلة «لها»، أنه يدين بالفضل للفنان سعيد صالح فيما وصل إليه، حيث أنه قدمه للجمهور على المسرح للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يسير على طريق أحد بل أن يكون له طريقه الخاص الذي يتفرد به.رمضان قال إنه يهوى شراء السيارات، ولا يجد أي مشكلة من نشر صور سياراته، حيث يؤكد على نعم الله عليه، بينما فسر كلمة «لا عزاء للأغبياء»، والتي سبق وأثارت غضب زملائه، وقال إنه قصد بها كل من كان يشكك في نجاحه من قبل.