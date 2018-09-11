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مشهد مؤلم يرصد لحظة دهس طفل أردني كان برفقة والده!
2018-09-11 10:55:45
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مشهد مؤلم يرصد لحظة دهس طفل أردني كان برفقة والده!
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