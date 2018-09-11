طفل, جعل, أفعى, ضخمة, تلتف, عليه, ليلهو, معها, !!,

وفي الفيديو تتلف الأفعى وتلعب مع الطفل في أحد أحياء إندونيسيا.وهاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي والدي الطفل بسبب إهمالهما وترك طفلهما مع الأفعى القاتلة

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلاً، يلهو مع أفعى ضخمة طولها حوالي ثلاثة أمتار.

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