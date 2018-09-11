تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |  2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طفل جعل أفعى ضخمة تلتف عليه ليلهو معها !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلاً، يلهو مع أفعى ضخمة طولها حوالي ثلاثة أمتار. 



وفي الفيديو تتلف الأفعى وتلعب مع الطفل في أحد أحياء إندونيسيا. 


وهاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي والدي الطفل بسبب إهمالهما وترك طفلهما مع الأفعى القاتلة 




كلمات متعلقة

طفل, جعل, أفعى, ضخمة, تلتف, عليه, ليلهو, معها, !!,

تابعونــا

بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء 2018-12-22 | 07:23:54

قالت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات...

ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! 2018-12-21 | 18:04:02

قد يبدو الأمر أشبه بخرافة، لكن هناك خطة فعلية لتمكين الناس من الذهاب إلى باطن...

"غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد 2018-12-21 | 11:05:36

قبل نحو شهرين من إطلاق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها "غالاكسي إس 10"،...

أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد 2018-12-21 | 09:28:08

في ديسمبر 2016، بات المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أثقل رجل على الأرض، عندما وصل وزنه...

رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) 2018-12-20 | 13:50:47

قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في...

مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة 2018-12-20 | 14:00:08

أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية...

دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 2018-12-20 | 12:29:59

دحض خبراء المناخ الادعاءات بوجود توقف مؤقت في تغير المناخ بين عامي 1995...

خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا 2018-12-20 | 10:39:57

أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض،...

فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم 2018-12-20 | 08:41:01

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات...

من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" 2018-12-19 | 15:00:49

عثر غواصون في خليج مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، على سمكة لم تكن تعيش سوى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالحريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية سوربرتانكر طائرة عملاقة اخماد حرائق الاضخم في العالم البلاد امريكا عمل 5 ساعات كابول هدم قاعة افراح مجلس اجتماع طارئ عبد الر حمن امر منع محكمة جرافات سياسة سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com