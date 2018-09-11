تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |  2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تقسيم تركة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية، أن هناك عديد من اللاعبين، استفادوا من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد صوب يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأوضحت صحيفة "ماركا" أن مدافع الملكي سيرجيو راموس هو المستفيد الأول، بعدما بات المنفذ لضربات الجزاء، وسجل 3 أهداف هذا الموسم.


وأضافت أنه بالإضافة لركلات الجزاء، فإن راموس أخذ المكان الذي كان رونالدو يستخدمه لأسرته، في ملعب سانتياجو برنابيو.


وواصلت أن كريم بنزيما أصبح القائد الثالث للفريق، بعد راموس ومارسيلو وهذا كان دور رونالدو في الموسم الماضي، كما أنه بات آخر لاعب يخرج الى أرضية الملعب، قبل بداية المباريات، وأخذ أيضًا مكان البرتغالي بجانب كاسيميرو في صورة الفريق الرسمية، قبل اللقاءات.


وتابعت أنه بعد مغادرة رونالدو، أصبح جاريث بيل، اللاعب صاحب أعلى راتب في الفريق وهو حاليا يظهر على أرض الملعب نه يستحق هذه المكانة.


وأشارت إلى أن قميص رونالدو، الرقم 7، أصبح من نصيب الوافد الجديد ماريانو دياز، بالإضافة إلى أن المعد البدني للفريق، هو الشخص الذي يجلس في المقعد المخصص لرونالدو، في حافلة الملكي الآن.


ونوهت بأن لاعبي ريال مدريد سيكونون دائماً في المقدمة لتحقيق الجوائز الفردية، وسيحاول لوكا مودريتش الفوز بجائزة الأفضل، كما أصبح أفضل لاعب في أوروبا.


وأتمت بأن الـ"BBC" أصبحت "BBA"، حيث أصبح أسينسيو هو المكمل الهجومي لمثلث ريال مدريد، مع بيل وبنزيما.




كلمات متعلقة

تقسيم, تركة, كريستيانو, رونالدو, في, ريال, مدريد,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو محمد احمد اسدي دير الاسد يلهوان فيديو مؤثر شقيقان طفلان نسيا داخل سيارة سفيرة فنلندا تزور قرية عبلين وديع ابو نصار الجليل السفارةضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا الطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستحي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةمعتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com