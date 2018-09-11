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اصابة خطيرة لشاب (31 عاما) من يركا سقط من ارتفاع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




وصل لمركز حيان في كفر ياسيف صباح اليوم الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 31 عاما من قرية يركا  إثر سقوطه عن علو ثلاثة أمتار مما أدى لإصابته إصابه صعبة بالرأس. 

بعد تقديم العلاج الأولي، إضطر طاقم العلاج المكثف إيصاله بجهاز تنفس إصطناعي. 


نُقل بعدها بسيارة العلاج المكثف حيان لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا بحالة وصفت بالصعبة لإستكمال العلاج.




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