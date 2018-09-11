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ظاهرة غير عادية.. رأس السنة الهجرية والعبرية في نفس اليوم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يحتفل المسلمون واليهود اليوم الثلاثاء، برأس السنة الهجرية والعبرية الجديدتين، في ظاهرة غير عادية تتكرر كل 30 سنة، ولمدة 3 سنوات.



وأعلنت الدول الإسلامية أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر محرم، وبداية العام الهجري الجديد 1440 هجرية.


فيما تستمر احتفالات اليهود بعيد رأس السنة العبرية الجديدة 5775 يوما. وتقام خلال هذه المناسبة في المعابد صلوات وشعائر خاصة، أبرزها النفخ في قرن الكبش.


وتفسر هذه الظاهرة (تزامن رأس السنة الهجرية والعبرية في يوم واحد) بأن أوجه الشبه بين التقويم العبري والهجري كبيرة، لأنهما يعتمدان على دوران القمر وليس الشمس كما هو الحال في التقويم الميلادي، والمعروف باسم التقويم الغريغورياني نسبة لمن اخترعه الراهب غريغوريوس.


والفرق الوحيد بين التقويم الهجري وبين العبري، أن الأخير يضيف شهرا واحدا مرة كل أربع سنوات. هذا الشهر يدعى ادار، وهذا التقويم يتلاءم وفصول السنة، خلافا للتقويم الهجري الذي لا يتلاءم مع دوران الشمس، ويحتوي ما بين 354-355 يوما في السنة.




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