زعيم, كوريا, الشمالية, يطلب, عقد, اجتماع, ثان, مع, ترامب,

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن ترتيب اجتماع ثان بينهما وإن البيت الأبيض يريد انعقاد الاجتماع.

ويبحث الزعيمان بالفعل برنامج بيونغ يانغ النووي منذ قمتهما غير المسبوقة يوم 12 يونيو حزيران والتي وجهت لها انتقادات لأنها لم تقدم تفاصيل ملموسة تذكر بشأن كيفية التخلي عن برنامج الأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة وما إذا كان كيم مستعدا لذلك.وأبلغ ترامب الصحافيين يوم الجمعة بأن رسالة شخصية من كيم في طريقها إليه.ووصفت ساندرز الرسالة بأنها "ودية وإيجابية". وقالت للصحفيين إن عرضا عسكريا في بيونغ يانغ يوم الأحد يشكل علامة على التقدم في المحادثات لخلوه من أي صواريخ نووية طويلة المدى.