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قطر تُعرب عن أسفها لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعربت دولة قطر، عن أسفها لإعلان الإدارة الأمريكية، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة، واشنطن.



وقالت وزارة الخارجية القطرية إن "إغلاق المكتب من شأنه أن يزيد إسرائيل تعنتًا، ويشجعها على المضي في ممارساتها المرفوضة دوليا".


وأضافت أن هذا القرار "يباعد في الوقت ذاته بين الإدارة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يعيق الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وصولا لاتفاق سلام شامل وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".


فيما جددت الوزارة "موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".


وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.




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