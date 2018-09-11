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يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)،...
حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...
حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على...
يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة...
ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...
يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...
سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...
يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...
يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...
أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...