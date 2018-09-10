باقة, الغربية:, اصابة, متوسطة, لشاب, اثر, تعرضه, للدهس, وفرار, السائقة,

افاد مراسل الصنارة مساء اليوم الاثنين ان شاب بالعشرينات من عمره تعرض للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية

وافاد شهود عيان لمراسل الصنارة ان السائقة قد لاذت بالفرار من المكان، وعلى الفور تم نقل الشاب الى المستشفى حيث وصفت اصابته بالمتوسطة