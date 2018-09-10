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مصمم وشوم دينا الشربيني وعمرو دياب يكشف قصة كل وشم في جسميهما وعلاقتها ببعضها



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لاشكّ أن تفاصيل حياة كل من الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​والفنان المصري ​عمرو دياب​ هي محطّ أنظار وإهتمام المتابعين نظراً للغموض الذي يلف العلاقة العاطفية التي تجمعهما وإصرارهما على تجنب إعلانها.

ومن هذه التفاصيل قصة الوشوم التي يظهر بها الثنائي من حين إلى آخر، والتي أُثير الجدل حولها إن كان هناك علاقة بينها.


مؤخراً تحدث ​محمد عبد الستار​ مصمم الوشوم للشربيني ودياب، عن هذه العلاقة حيث قال :"اتصلت بي دينا الشربيني منذ عام لتخبرني أنها تريد التزين هي وعمرو دياب بوشوم جديدة، وبالفعل صممت له تاتو Stamina الذي ظهر به على غلاف ألبومه "معدي الناس"، وهو يعني قوة التحمل، ولم يكن هذا خياره الأول بل كان يريد كتابة Music is my life في البداية"، حسب تصريحاته لبرنامج Trending.

شاهدوا.. دينا الشربيني بـ"الهوت شورت" وتاتو جديد
وتابع :"أما دينا فإختارت وقتها وشما خاصا بها، وهو الأرقام اللاتينية لتاريخ ميلاد والدها".
dina el sharbini tattoo
وأضاف :"مؤخرا تلقيت مكالمة أخرى من دينا طلبت مني تاتو جديدا لها ولعمرو دياب، ورسمت لـ دينا ثلاث نجوم بخصرها، واسم والدتها (ليلى)، أما عمرو دياب فإختار وشما خاصا بوالديه وهو تاريخ ميلادهما 1934، ووضعه بين غصني زيتون كدليل على السلام والحب".

شاهدوا.. دينا الشربيني بـ"الهوت شورت" وتاتو جديد
وختم بالقول :"غير صحيح أن وشم عمرو دياب مشابه لأحد وشوم دينا وهو الريشة المرسومة بجانبها، ولكن بعدما صممت لها اسم والدتها ليلى أعجب به عمرو دياب وطلب منى تصميم إسم ألبومه





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