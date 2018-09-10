تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |  2018-12-20 08:32:27 نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار |  2018-12-20 06:21:14 الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة |  2018-12-20 06:18:14 الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة |  2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوكالة اليهودية بآخر احصائياتها: 14.7 مليون يهودي في العالم غالبيتهم خارج إسرائيل



  |     |   اضافة تعليق



قدرت الوكالة اليهودية، أعداد اليهود في العالم بحوالي 14 مليون و700 ألف نسمة، يعيش غالبيتهم خارج إسرائيل، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن الوكالة اليهودية (غير حكومية)، قولها إن 6.6 مليون من اليهود يعيشون في إسرائيل، وإن 5.7 مليون يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.


وجاءت هذه المعطيات بمناسبة رأس السنة العبرية، التي يحتفل بها اليهود اليوم.

وأشارت الوكالة اليهودية الى أن فرنسا حلت ثالثا في عدد اليهود بعد إسرائيل والولايات المتحدة حيث يعيش فيها 453 ألف يهودي، تليها كندا (391 ألفا) ، بريطانيا (290 ألفا).
وأشارت الوكالة اليهودية الى أن من بين اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل هناك أقل من 4500 يهودي يعيشون في دول عربية بينهم ألفان في المغرب وألف في تونس وأقل من 500 يعيشون في كل من اليمن وسوريا ومصر.


وذكرت أن 8500 يهودي يعيشون في إيران و15 ألف يهودي يعيشون في تركيا.
ولفتت الوكالة إلى وجود جاليات يهودية صغيرة للغاية لا يتعدى عدد أفرادها المائة، في نحو 93 دولة.


وتأسست الوكالة اليهودية عام 1922 كجهاز تنفيذي للحركة الصهيونية، وتركز عملها على إقامة دولة إسرائيل، وتشجيع هجرة اليهود لفلسطين.




كلمات متعلقة

الوكالة, اليهودية, بآخر, احصائياتها:, 14.7, مليون, يهودي, في, العالم, غالبيتهم, خارج, إسرائيل,

تابعونــا

ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا 2018-12-20 | 08:49:36

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من...

الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة 2018-12-20 | 06:21:14

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة امس...

الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد 2018-12-19 | 23:39:26

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية وفرق...

أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا 2018-12-19 | 17:10:48

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا،...

موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة 2018-12-19 | 15:00:33

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده لم تطّلع على...

لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" 2018-12-19 | 10:13:29

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفض...

استقالة رئيس وزراء بلجيكا استقالة رئيس وزراء بلجيكا 2018-12-19 | 09:44:06

استقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه وسط ضغوط على حكومته بعد استقالة...

الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل 2018-12-18 | 23:09:00

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل...

نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي 2018-12-18 | 17:39:41

- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنذهب إلى العالم العربي ولن...

ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار 2018-12-18 | 15:00:18

أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية الثانوية المدرسة التكنولوجية الفوج تخريج تخرج طلابها مشاركة واسعة شفاعمرو الشاب أحمد فحماوي حيفا تكسير سيارته عنصري كريات يام يهود الشرطة التحقيق شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي اسراء عابد الناصرة الافراج المحكمة العفولة حبس منزلي احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة النادي الرياضي الطيرة الشعاع كفر قاسم ارتقاء الى الدرجة الاولى احتفالات حريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم طارق يحيى فلسطيني سجن محاولة قتل شاب طعنا جندي عملية في مدينة العفولة الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا الغاء اضراب السلطات المحلية افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد دون تأجيل هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةمصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com