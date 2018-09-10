احتراق, سيارة, في, الجولان, والعثور, على, شخص, في, داخلها,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر ان حريق كبير شب في سياره في الجولان بين بلدة مسعدة ونمرود.

وأضاف البيان:"الحريق طال منطقه وعريه في المكان وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق , ووفقا للمعلومات الاوليه فان طواقم الاطفاء والانقاذ لاحظت داخل السياره عظام هيكل عظمي وعلى ما يبدو كان داخل السياره شخص لدى اشتعالها.