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احتراق سيارة في الجولان والعثور على شخص في داخلها



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر ان حريق كبير شب في سياره في الجولان بين بلدة مسعدة ونمرود.

وأضاف البيان:"الحريق طال منطقه وعريه في المكان وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق , ووفقا للمعلومات الاوليه فان طواقم الاطفاء والانقاذ لاحظت داخل السياره عظام هيكل عظمي وعلى ما يبدو كان داخل السياره شخص لدى اشتعالها.




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