وفاة, الشاب, صالح, ميعاري, من, عبلين, متأثرا, بجراحه,

والدفن اليوم الاثنين 10.9.2018 بعد صلاه الضهر في عبلين.

توفي فجر اليوم الاثنين المرحوم الشاب صالح عماد حاج ميعاري 26 عاما من عبلين بعد تعرضة لحادث طرق قبل اكثر من 12 سنه ودخل بغيبوبه .

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