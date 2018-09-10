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وفاة الشاب صالح ميعاري من عبلين متأثرا بجراحه



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توفي فجر اليوم الاثنين المرحوم  الشاب صالح عماد حاج ميعاري 26 عاما من عبلين بعد تعرضة لحادث طرق قبل اكثر من 12 سنه ودخل بغيبوبه .


والدفن اليوم الاثنين 10.9.2018 بعد صلاه الضهر في عبلين.
وفاة الشاب صالح ميعاري من عبلين متأثرا بجراحه




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